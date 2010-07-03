Умер бывший президент Кипра Димитрис Христофиас

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Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас. Ему было 72 года, сообщает РИА Новости.

Христофиаса госпитализировали в Никосии 18 мая. Спустя два дня его перевели в отделение интенсивной терапии из-за значительных проблем с дыхательной системой.

Христофиас руководил страной в 2008-2013 годах, до этого семь лет возглавлял парламент. Являлся лидером Прогрессивной партии трудового народа Кипра.

В 2010 году был награжден Орденом Дружбы за большой личный вклад в развитие российско-кипрских связей.

17 июня умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Политик скончался во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором он проходил главным обвиняемым.