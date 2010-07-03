Бывший президент Египта умер в зале суда

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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в Каире, сообщает портал Marawy.

По данным новостного издания "Аш-Шурук", Мурси скончался во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором бывший президент проходил главным обвиняемым. Ему было 67 лет.

В 2015 году Египетский суд приговорил к смерти экс-президента страны. Приговор был вынесен по делу о массовом побеге лидеров "Братьев-мусульман" из тюрьмы в 2011 году и делу о государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства.

Массовое бегство заключенных, одним из которых был бывший глава государства, произошло в дни революции 2011 года. Тогда на волю вышли в том числе осужденные лидеры радикальной группировки "Братья мусульман" и движения "Хамас".

Во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре 2012 года погибли 10 демонстрантов и сотни были ранены. 3 июля 2013 года Мухаммеда Мурси свергли с поста президента Египта.