Трамп заявил о желании поладить с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда хочет поладить с Россией. Он добавил, что Москва, по его мнению, предпочла бы работать с Хиллари Клинтон.

"Они оглядываются назад и говорят: "Знаете, мы бы хотели, чтобы криводушная Хиллари выиграла эти выборы, это было бы намного лучше для России", – цитирует главу Белого дома ТАСС.

Часть политических сил США подозревает Трампа в связях с Россией. Продолжается расследование деятельности членов его избирательного штаба.

Недавно в СМИ появилась информация, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться летом 2018 года. Информацию подтвердили в Кремле, однако отметили, что никакой конкретики по месту и дате переговоров еще нет. Не исключено, что лидеры государств обсуждали возможные переговоры в Вене, однако никаких конкретных предложений по ним не поступало.

Ранее Путин и Трамп встречались в 2017 году в Гамбурге на саммите G20 и во вьетнамском Дананге на полях саммита АТЭС.

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