Песков оценил "сценарии" СМИ о сохранении Путиным власти

В Кремле прочитали публикацию информационного агентства Bloomberg о возможных "сценариях" того, как Владимир Путин намерен сохранить власть по окончании этого президентского срока. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти "вольные упражнения" не имеют отношения к обсуждаемым темам.
"Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле. В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию "майских планов," "майского указа", сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами", – передает РИА Новости комментарий Пескова.
Ранее западное агентство сообщило, что в Администрации президента РФ прорабатывают возможности оставить у власти Путина после 2024 года. В качестве одного из таких возможных сценариев называлось объединение с Белоруссией в новое государство, которое возглавит Путин. Агентство ссылалось на слова трех источников, близких к Кремлю.
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