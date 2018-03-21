Россия и Япония рассмотрят возможность безвизового режима − Лавров

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Японии Таро Коно возможность установления безвизового режима между странами.

"Мы обсудили гуманитарные, образовательные контакты, обсудили тему взаимных безвизовых поездок между жителями России и Японии, включая поездки бывших жителей островов для посещения могил предков", − цитирует Лаврова ТАСС.

"В прошлом году по договоренности наших лидеров такие поездки осуществлялись по весьма существенно облегченным процедурам", − отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Таро Коно. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, его японский коллега предложил повторить эту практику и в текущем году. "Мы эту просьбу взяли на рассмотрение", − добавил Лавров.

На пресс-конференции Сергей Лавров также подтвердил, что глава правительства Японии Синдзо Абэ будет почетным гостем Петербургского международного экономического форума в мае и примет участие в церемонии открытия Года Японии в России, которая состоится в Москве.