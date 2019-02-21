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17:48

Назарбаев распустил правительство Казахстана

политика

17:48

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Правительство Казахстана Бакытжана Сагинтаева отправлено в отставку из-за отсутствия результатов в ряде отраслей экономики. Соответствующее решение принял президент страны Нурсултан Назарбаев. Его заявление опубликовано на официальном сайте главы государства.

Назарбаев напомнил, что инициировал третью модернизацию и "План нации – 100 конкретных шагов", которые были направлены на ускорение структурных реформ. Правительство приняло множество законов, однако положительных изменений так и не произошло. Кабмин не смог создать реальные стимулы и инструменты для роста экономики, а рост ВВП обеспечивался за счет сырьевых ресурсов.

Глава государства указал, что в стране создали недостаточное количество рабочих мест, а малый и средний бизнес не превратился в драйвер роста, поскольку министры игнорировали работу в этом направлении.

"Все это усугубляется неумением членов правительства, министров, акимов, работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику. В этих условиях я, как президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку", – заявил Назарбаев.

Президент добавил, что новый кабмин должен усилить соцподдержку малообеспеченных граждан, улучшить жилищные условия социально-уязвимых слоев населения и внести серьезные изменения в политику регионов. На эти цели власти страны выделят значительные средства из бюджета и Нацфонда.

"Средства, которые имеются у правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Обстоятельный разговор по данной теме состоится на съезде партии "Нур Отан", – резюмировал глава государства.

политика

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