Лукашенко поддержал продление безвизового режима для граждан Литвы, Латвии и Польши

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Белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал продление на 2024 год безвизового режима въезда в страну для граждан Латвии, Литвы и Польши. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул Первого", который близок к пресс-службе президента.

По его данным, соответствующее предложение уже было внесено в белорусское министерство иностранных дел.

"Действие безвизового режима в 2022–2023 годы показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Республики Беларусь, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства Литвы, Латвии и Польши", – говорится в сообщении.

Отмечается, что введение такого режима поможет показать открытость Республики Беларусь к восстановлению нормального взаимодействия с соседними странами, сохранять связи с белорусским национальным меньшинством. Кроме того, подобный подход поспособствует преодолению информационной блокады со стороны политических элит ряда государств.

Ранее статс-секретарь – замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал, что Москва ведет с рядом стран переговоры о безвизовом режиме. С некоторыми из них переговорный процесс находится на более продвинутой стадии, с другими – на менее, уточнил он.

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