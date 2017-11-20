Эксперт назвал закономерным призыв к отставке Меркель

Фото: ТАСС/DPA/Michael Kappeler

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что проблемы беженцев и зависимости от США не дают нормально функционировать развитой политической системе Германии.

По его словам, это системные сбои, олицетворением которых является Ангела Меркель, что дает ее оппонентам серьезные преимущества. "Неспособность сформировать коалицию на данном этапе является внешним проявлением всех этих скрытых подводных камней, которые Ангела довольно долго и самостоятельно раскладывала в самых неожиданных местах. Это закономерный итог", – приводит RT слова эксперта.

Однако он полагает, что несмотря на объективные причины для отставки Меркель западная общественность ее поддержит. Мухин не уверен, что это сделает президент США Дональд Трамп, поскольку она "много сказала" о нем во время избирательной компании. "Но остальные участники процессов, западная общественность, ее партнеры по G7, думаю, поддержат Меркель как давнюю знакомую и окажут ей необходимую помощь", – считает гендиректор Центра.

Ранее стало известно, что Немецкая Свободная демократическая партия не пойдет на "большую коалицию" с блоком Меркель. Лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" призвали Меркель уйти в отставку с поста канцлера ФРГ после провала коалиционных переговоров.

Сама Меркель ответила, что вместе с однопартийцами продолжит нести ответственность за страну, хоть ей и не удалось договориться с "либералами" и "зелеными" о создании коалиции. Канцлер заявила, что разногласия по вопросу миграции были небольшие и стороны могли прийти к компромиссу.

Победу Христианско-демократического союза в парламентских выборах многие аналитики оценили как поражение, так как блок потерял почти девять процентных пунктов по сравнению с прошлыми выборами в 2013 году. При этом в бундестаг впервые попали представители "Альтернативы для Германии", которую называют неонацистской партией. Подробнее об итогах парламентских выборов в Германии читайте в нашем материале.