BRIEF заявил о роспуске объединенной редакции и закрытии нескольких каналов

Фото: depositphotos/alicerodnova.gmail.com

Объединенная редакция BRIEF (признана иноагентом в России) сообщила о самороспуске, а каналы "BRIEF Важное" (признан иноагентом в России) и "BRIEF подкасты" прекращают свою деятельность. Об этом сказано в заявлении администрации канала в телеграм-канале.

Так, с 16 августа из издания ушли главный редактор Владимир Дергачев, его заместитель Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. При этом в заявлении отмечается, что никто из них не имел функций администратора телеграм-каналов.

"Мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях. Владимир и Екатерина выступали за создание юрлица BRIEF, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить", – уточнили в администрации BRIEF.

Министерство юстиции РФ 16 августа внесло телеграм-каналы "BRIEF Важное" и BRIEF в реестр иностранных агентов. Также в список попали каналы "Незыгарь" и "Сирена" (признаны иноагентом в России). В перечень внесли и замглавреда телеканала "Дождь" (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Ренат Давлетгильдеев, и президента группы Zenden Андрея Павлова (оба признаны иноагентами в РФ).