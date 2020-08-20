Мишустин провел переговоры с премьером Белоруссии Головченко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщает RT.

Как уточняется, Мишустин и Головченко обсудили вопросы совместной борьбы с COVID-19, а также перспективы торгово-экономического сотрудничества, энергетику и автомобилестроение.

Днем ранее премьер-министры России и Белоруссии также провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Белоруссии и торгово-экономические отношения двух стран. Также главы правительств обсудили углубление кооперации в энергетике, промышленности и других областях.

19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства республики. Белорусский лидер назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения с палатой представителей Национального собрания.

14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

