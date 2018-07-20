Эксперт рассказал о причинах смены настроя политиков Латвии в отношении России

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Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал заявление экс-министра сообщений (транспорта) Латвии Анрийса Матисса о влиянии плохих отношений с Россией на латвийскую экономику.

"Стремление оказаться в западном мире, как сегодня выяснилось, очень дорого стоит для самостоятельности латышского народа", – цитирует эксперта RT. Он пояснил, что уйдя из геополитического проекта в союзе с Россией, страна оказалась в более жестких рамках проекта ЕС.

По словам Смолина, другие латвийские политические деятели осознают последствия происходящего. Русофобию было легко пропагандировать, но прокормить Латвию она не способна, добавил политолог. "И такие мысли, которые озвучил Матисс, говорят о том, что они на самом деле витают в воздухе, находятся в сознании политической элиты в Латвии, но редко кто их официально и публично озвучивает", – заключил эксперт.

Ранее экс-министр Анрийс Матисс заявил, что плохие отношения с Россией влияют на экономику Латвии. По его словам, в первую они сказываются на транзитной отрасли и пищевой промышленности. Негативный эффект ощущается от санкций США и Евросоюза и ответных мер, предпринятых Россией, которая запретила поставки европейских продуктов.