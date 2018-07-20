В Латвии рассказали, как антироссийские санкции отразились на экономике страны

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Бывший министр сообщений (транспорта) Латвии Анрийс Матисс рассказал СМИ, что плохие отношения с Россией негативно сказались на латвийской экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь это затронуло транзитную отрасль и пищевую промышленность. Политик отметил, негативные изменения в экономике произошли из-за санкций США и Евросоюза и ответных мер, предпринятых Россией.

Он выразил уверенность, что улучшение отношений Запада с Россией пойдет Латвии на пользу.

Матисс также призвал власти своей страны к сотрудничеству с Москвой, как в экономическом плане, так и в политическом.