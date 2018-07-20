Посол РФ в США рассказал, что Путин с Трампом обсуждали Донбасс

20 июля, 14:10
Фото: AP/Alexander Zemlianichenko
Глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов подтвердил, что Владимир Путин обсуждал с Дональдом Трампом в Хельсинки Донбасс. Об этом сообщает "Российская газета".
"Проблема эта обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос", – сказал дипломат на международном дискуссионном клубе "Валдай".
Ранее СМИ сообщили, что Путин предложил Трампу организовать референдум в Донбассе под эгидой международных организаций. Таким образом жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут повлиять на статус территорий.
Лидеры двух стран провели переговоры в Хельсинки 16 июля. Сначала президенты около двух часов беседовали наедине. После этого делегации пообедали и ответили на вопросы журналистов. После переговоров оба президента заявляли, что заинтересованы в улучшении отношений.
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