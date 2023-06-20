В Белом доме заявили, что переговоры о мире на Украине должны начинаться с плана Киева

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В Белом доме заявили, что мирные переговоры по ситуации на Украине должны начинаться с обсуждения плана из 10 пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

На брифинге для иностранных журналистов по государственному визиту в Штаты премьера Индии Нарендры Моди Кирби спросили, будет ли президент США Джо Байден обсуждать с Моди возможность проведения саммита по мирному урегулированию на Украине.

"Мы много раз говорили, что поддерживаем концепцию президента Зеленского о справедливом мире. И мы много раз говорили, что любая заслуживающая доверия дискуссия, будь то в рамках саммита или <...> в более узком кругу, любая дискуссия будет приветствоваться, только если она будет заслуживающей доверия и надежной", – ответил он.

Кирби уточнил, что это означает, что подобное обсуждение должно начинаться с убежденности в территориальной целостности Украины и ее суверенитете, с пунктов, выдвинутых Зеленским.

Ранее в Белом доме отказались делать выводы, кто взорвал Каховскую ГЭС. На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США оценивают произошедшее и находятся в контакте с Украиной.

До этого политик США Марджори Тейлор Грин раскритиковала Белый дом из-за поддержки Украины. По ее словам, властям Штатов следует тратить деньги американских налогоплательщиков на нужды граждан, а не на помощь другому государству.

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