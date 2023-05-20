18:41Политика
Спецпосланника КНР Ли Хуэя ожидают в Москве на следующей неделе
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Приезд спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Москву ожидается на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
"Ожидаем визит на следующей неделе", – сказал источник журналистам.
На этой неделе Ли Хуэй побывал в Киеве, затем отправился в Варшаву. Теперь в планах посланника посетить Францию, Германию и Россию.
Ранее Ли заявил, что не существует универсального способа для решения украинского конфликта. При этом, как отметили в МИД КНР, позиция Пекина заключается в готовности содействовать в урегулировании украинского кризиса на основе принципов, изложенных ранее китайской стороной.
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