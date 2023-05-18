Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине – Ли Хуэй

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Китайская Народная Республика играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время переговоров с властями Украины.

"Китай по-своему играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать Украине помощь по мере сил", – передает РИА Новости его слова.



Ранее сообщалось, что Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед визитом в Москву в рамках турне по урегулированию украинского конфликта.

Отмечается, что он уже посетил Украину. В ходе визита китайский представитель встретился с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. По информации украинского ведомства, Кулеба заявил, что Киев не приемлет предложений, которые бы предусматривали потерю части территорий или замораживание конфликта.

В настоящее время Ли Хуэй отправится в Польшу, где пробудет до 21 мая.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва ценит намерение Пекина о создании делегации по урегулированию кризиса на Украине. По ее словам, Ли Хуэй, возглавляющий делегацию, был послом Китая в России и сделал много для развития отношений между странами.

