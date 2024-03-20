Шойгу озвучил потери ВСУ с начала года

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Вооруженные силы Украины с начала 2024 года потеряли более 71 тысячи бойцов, а также 11 тысяч единиц различного вооружения. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал на коллегии Минобороны России.

По его словам, это почти втрое выше показателей аналогичного периода 2023 года.

Между тем Владимир Путин, говоря об обстрелах пограничных районов со стороны ВСУ, заявил, что российская сторона могла бы ответить Киеву на удары по гражданской инфраструктуре и населению похожим образом. Однако, подчеркнул президент, у Москвы свои взгляды на этот счет.

До этого Путин сообщил, что все попытки прорыва украинских ДРГ и зарубежных наемников остались без результатов. Глава государства добавил, что диверсанты планировали осуществить на границе РФ террористический рейд, однако понесли потери.

Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ