США будут уведомлять Турцию о нарушающих санкции против РФ турецких компаниях – СМИ

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Турция договорилась с США о реализации "схемы соблюдения санкций", введенных Вашингтоном против Москвы, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

По их данным, сперва американские власти будут уведомлять Турцию о компаниях, потенциально нарушающих санкции, и запрашивать информацию об их делах с Россией. Турция должна будет изучить деятельность таких фирм и сообщить о результатах. Уже после этого будут приниматься меры.

По данным издания, это должно исправить ситуацию, когда компании, подозреваемые в ведении коммерческой деятельности с РФ, сразу попадают в санкционные списки США.

В феврале сообщалось, что Турция анализирует информацию о планах Евросоюза ввести ограничительные меры против турецких компаний в связи с якобы помощью России в обходе санкций.

Новые европейские санкции могут коснуться компаний из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри-Ланки и Турции, которые якобы оказывают России помощь в военных целях. Если такую меру утвердят, то это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения против фирм в КНР после начала конфликта на Украине.

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