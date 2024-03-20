МИД РФ предупредил Японию о последствиях в случае поставки Киеву ракет для Patriot

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Россия предупредила Японию о последствиях передачи США ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые могут оказаться на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий.

Собеседник напомнил, что в декабре 2023 года Токио добился законодательного смягчения правил на экспорт военной продукции. Это было сделано в целях поставок производимых в Японии ракет Patriot Вашингтону.

"(Мы. – Прим. ред.) прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве (Акиру. – Прим. ред.) Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения – киевского режима", – уточнил Жесткий.

Поэтому, добавил он, Москва будет рассматривать содействие в накачивании Украины оружием как соучастие в преступлениях Киева. Для консультаций в МИД РФ уже был вызван руководитель российского направления МИД Японии.



Ранее Белый дом сообщал, что решение передать ракеты будет не только способствовать повышению безопасности Японии, но и укреплению мира и стабильности в Азиатском регионе. Позднее японские дипломаты рассказали, что передаваемые ракеты не будут использовать на Украине.

По словам депутата ГД РФ от Крыма Михаила Шеремета, в результате уничтожения двух ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть американские солдаты. Эту информацию позже опровергли в Пентагоне. Там заявили, что на территории украинского государства нет американских военных или других специалистов, которые эксплуатируют Patriot и другую технику.

В Минобороны заявили, что один российский "Кинжал" уничтожил пять Patriot в Киеве