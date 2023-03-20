Жительница Мариуполя рассказала об угрозах после встречи с Путиным

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ

Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая присутствовала во время визита Владимира Путина в город и общалась с ним, рассказала об угрозах в адрес ее семьи. Об этом она сообщила в эфире программы "Соловьев Live".

По ее словам, ей поступают угрозы в виде звонков и сообщений.

"Пишут всякую гадость. И все остальное, что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми", – отметила женщина.

Волосатова отметила, что ее личные данные уже получил один из украинских сайтов, на котором ее семью назвали мародерами. По словам жительницы Мариуполя, горожане ждали, однако не верили в то, что Путин приедет в город.

"А после того, как этот приезд случился, притом неожиданный, <...> это людей вообще взбодрило", – добавила она.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что передвижения Путина по Мариуполю были спонтанными, их не планировали. По его словам, лидер России самостоятельно управлял автомобилем.

Российский президент совершил рабочую поездку в Мариуполь, в ходе которой он пообщался с жителями в микрорайоне Невском. Лидер России осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба и узнал о ходе строительных и восстановительных работ в Мариуполе и его окрестностях.

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