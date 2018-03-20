Британские дипломаты покинут Россию до конца недели

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Британские дипломаты, высылаемые в качестве ответной меры на аналогичный шаг Лондона, покинут Россию до конца недели. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Москве.

"Все британские дипломаты, как и просил МИД РФ, покинут Россию до конца недели. Некоторые по своему желанию могут уехать раньше", – сказали в пресс-службе британской дипмиссии, передает ТАСС.

Ранее МИД России объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов. Им было предписано покинуть РФ в течение недели. Также, по решению российских властей, деятельность Британского Совета была прекращена, а согласие на открытие Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге − отозвано.

Эти действия стали ответной мерой на высылку Лондоном 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором британские власти обвинили Россию.