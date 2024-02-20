Госдума приняла закон о самозапрете оформления кредитов и займов

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Госдума приняла в окончательном чтении закон, который вводит блокировку на оформление кредитов и займов для граждан. Информация об этом размещена в думской базе данных.

Когда закон вступит в силу, 1 марта 2025 года, россияне смогут самостоятельно запрещать банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты на свое имя. Однако блокировка не будет распространяться на ипотеку, автомобильные кредиты, а также образовательные займы в рамках господдержки.

Как уточняется в пояснительной записке к законодательной инициативе, которую должны направить на рассмотрение в Совфед, запрет можно будет установить бесплатно на сайте "Госуслуг" при помощи СНИЛС или обратившись в МФЦ.

При необходимости блокировку можно будет снять, однако для получения кредита придется подождать несколько дней. Последнее поможет исключить риск мошенничества в случае введения граждан в заблуждение.

Также, подчеркивают депутаты, документ позволит исключить получение потребительских кредитов при помощи украденных персональных данных граждан.

Информация о подобном законопроекте появилась еще в январе 2023 года. В итоге законодательная инициатива была внесена 20 апреля 2023 года. Ее оформила депутатская группа во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.





Россияне получат право запретить себе брать кредиты