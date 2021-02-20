В ФРГ заявили, что Россия устала от "вечных упреков" Запада

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Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Россия устала от "вечных упреков" Запада, сообщает "Газета.ру".

"Похоже на то, что от наших вечных упреков Россия попросту устала, а также от мира двойных стандартов", – отметил он.

Платцек добавил, что Европа считает, что все знает лучше России и постоянно грозит пальцем Москве. Он также считает ценности Запада самыми правильными, но, по его словам, их нужно демонстрировать не на словах, а на деле.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что построению нормальных отношений между Россией и Евросоюзом мешает предвзятость, из-за которой стороны разорваны в клочья.