Около 200 российских спортсменов примут участие в ОИ-2018 – Мутко

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Около 200 российских спортсменов войдут в окончательный список участников зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Предварительный список состоял из 358 человек, это те спортсмены, которые квалифицировались или вошли в квоту федераций. Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше, поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек. Окончательное число будет зависеть от игровых видов спорта, женской команды по хоккею", – сказал он, передает ТАСС.

В пятницу, 19 января, Международный олимпийский комитет (МОК) сократил пул российских спортсменов, допущенных до выступления на ОИ–2018 под олимпийским флагом. Теперь это 389 человек вместо 500. При этом свыше 80 процентов из пула не участвовали в Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Спортсмены, к которым применяли санкции по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, не вошли в пул.

Итоговый состав российских спортсменов на ОИ–2018 определяет спецкомиссия во главе с экс-министром спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.

Окончательное решение МОК по числу допущенных участников озвучат не раньше 27 января.