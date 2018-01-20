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В Мосгордуме планируют обсудить усиление мер безопасности в школах в связи с рядом инцидентов в учебных заведениях российских регионов.

"Если говорить сугубо юридически, то, согласно Федеральному закону "Об образовании в РФ", обеспечение безопасности учащихся относится к компетенции образовательных организаций, а непосредственно этой деятельностью занимаются охранные предприятия. Менять действующее законодательство нет необходимости, поскольку и в Уголовном кодексе РФ, и в Кодексе об ад­ми­нист­ра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях РФ четко прописано кто несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей", – приводятся на сайте Мосгордумы слова Алексея Шапошникова.

Там также отмечается, что следует усовершенствовать механизм отбора и контроля работы охранных предприятий, предлагающих свои услуги образовательным учреждениям. И ключевым критерием должна быть не самая низкая стоимость, а качество предоставляемых ими услуг.

15 января в школе в Перми произошла драка между двумя школьниками с применением ножей. Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Двум подросткам предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

19 января в Улан-Удэ задержали ученика школы в микрорайоне "Сосновый бор", подозреваемого в нападении с топором на учеников и поджоге помещения. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.