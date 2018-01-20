Лавров высказался насчет закона о реинтеграции Донбасса

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Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности, если смотреть на это с юиридической точки зрения, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тем не менее, по его словам, Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений по Украине, несмотря на то что Киев является "абсолютно не договороспособным".

"У нас есть достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям", – цитирует его РИА Новости.

Лавров объяснил, что Запад взял под крыло эту "недоговороспособную" власть и теперь уже не может критиковать ее действия. "Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь", – заявил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что попытки увести дискуссии в сторону и найти новые повестки дня неприемлемы. Россия будет спокойно и твердо отстаивать тот пакет, под которым подписался Украины Петр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска, заключил Лавров.

18 января стало известно, что Верховная Рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". РФ в этом законе назвали "агрессором". По документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта в законе исключен.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что закон "похоронил минские соглашения" и создал условия для безответственного применения оружия. По ее мнению, в документе не сделано ни одного шага в сторону мирного процесса.