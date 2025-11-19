Правительство РФ утвердило создание пункта пропуска в морском порту Мариуполя

Фото: РИА Новости/Александр Иванов

Правительство России официально утвердило создание пункта пропуска через государственную границу в морском порту Мариуполя. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

В порту будет оборудован грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска. Это решение позволит развивать портовую и другую инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли, а также будет способствовать раскрытию экономического потенциала Донецкой Народной Республики.

Мариупольский порт, длина причальной линии которого составляет почти 4 километра, является крупнейшим и самым глубоководным портом Азовского региона. В настоящее время работают 12 грузовых причалов, оснащенных перегрузочными машинами и оборудованием для быстрой обработки судов.

В кабмине отметили, что основной объем грузоперевозок через порт приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду и упакованные грузы. "Наиболее освоенные международные маршруты" ведут в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока. После завершения дноуглубительных работ порт сможет принимать суда вместимостью до 25 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что российские власти готовят масштабное обновление портовой инфраструктуры в рамках стратегии развития Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора (ТАТК) до 2050 года. Модернизация затронет порты Магадан, Петропавловск-Камчатский, Мурманск, Архангельск и другие.