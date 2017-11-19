Главы МИД России, Турции и Ирана договорились по всем вопросам − Лавров

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Встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Анталье была полезной, стороны договорились по всем вопросам. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы собрались, чтобы обменяться мнениями о конкретных деталях подготовки к саммиту президентов наших стран, который состоится 22 ноября в Сочи. Работа была очень полезной, мы договорились по всем ключевым вопросам и будем докладывать президенту наши оценки того, как двигаться дальше", − сказал он, передает РИА Новости.

Ранее четырехчасовые переговоры глав государств прошли в Сочи 13 ноября. По итогам встречи Эрдоган высоко оценил совместную работу России и Турции в сфере оборонной промышленности. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что встречи с турецким лидером проходят результативно и "незабюрокраченно".