Госдума сняла депутатские полномочия с Сокола и Кастюкевича

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Госдума РФ проголосовала за снятие полномочий с депутатов от партии "Единая Россия" Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича. Такое решение было вынесено исходя из заявлений парламентариев, сообщается на сайте фракции.

Полномочия Сокола, который возглавил список "Единой России" на выборах в Верховный совет Хакасии, будут досрочно прекращены с 15 сентября.

"Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу. Я принял решение о сложении полномочий", – сообщил Сокол.

Кастюкевич также объяснил свое решение сложить полномочии депутата Херсонской областной думы от "Единой России", которая набрала в регионе 74,86% голосов.

"Сегодня я не могу поступить иначе. Я остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны", – заявил он.

Ранее в начале сентября Сокол заявлял о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. По словам парламентария, он оказался в больнице после июльской операции. Депутат также отметил, что продолжит и дальше возглавлять отделение "Единой России".

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак уточнял, что состояние доставленного в госпиталь А. А. Вишневского Сокола на тот момент врачи оценивали как тяжелое.

После этого в Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Сергея Сокола, в связи с его письменным заявлением о сложении депутатских полномочий.

Кроме того, в нижнюю палату парламента внесли также и проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича.

В Госдуме открылась осенняя сессия