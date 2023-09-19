19 сентября, 16:30Политика
Госдума сняла депутатские полномочия с Сокола и Кастюкевича
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Госдума РФ проголосовала за снятие полномочий с депутатов от партии "Единая Россия" Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича. Такое решение было вынесено исходя из заявлений парламентариев, сообщается на сайте фракции.
Полномочия Сокола, который возглавил список "Единой России" на выборах в Верховный совет Хакасии, будут досрочно прекращены с 15 сентября.
"Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу. Я принял решение о сложении полномочий", – сообщил Сокол.
Кастюкевич также объяснил свое решение сложить полномочии депутата Херсонской областной думы от "Единой России", которая набрала в регионе 74,86% голосов.
"Сегодня я не могу поступить иначе. Я остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны", – заявил он.
Ранее в начале сентября Сокол заявлял о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. По словам парламентария, он оказался в больнице после июльской операции. Депутат также отметил, что продолжит и дальше возглавлять отделение "Единой России".
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак уточнял, что состояние доставленного в госпиталь А. А. Вишневского Сокола на тот момент врачи оценивали как тяжелое.
После этого в Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Сергея Сокола, в связи с его письменным заявлением о сложении депутатских полномочий.
Кроме того, в нижнюю палату парламента внесли также и проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича.
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