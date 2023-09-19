Президент Ирана выступил против конфликта на Украине

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Президент Ирана Эбрагим Раиси выступил против конфликта на Украине, а также предложил посредничество Тегерана в переговорах Киева и Москвы. Об этом пишет Newsweek.

Иран не раз заявлял о своей готовности выступить посредником, чтобы боевые действия между странами были прекращены, подчеркнул он на встрече в рамках недели ГА ООН. По его мнению, Штаты, предоставляя Украине большие объемы военной помощи, дестабилизируют ситуацию.

"Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того чтобы энергично выходить на арену, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру?" – задал вопрос политик.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что Украина будет готова к переговорам с РФ, если Москва выступит с такой инициативой. По его словам, во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой Украины на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории.

Владимир Путин, комментируя это заявление, отметил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. Это станет первым шагом к началу диалога, добавил он.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине