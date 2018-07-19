Путин упразднил три совета при президенте

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Владимир Путин упразднил три президентских совета: по модернизации, развитию финансового рынка, а также экономический совет. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин также преобразовал Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

Помимо этого, президентским указом расформирована комиссия по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Подписанный документ отменил 69 президентских указов и распоряжений.