Путин упразднил три совета при президенте

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Владимир Путин упразднил три президентских совета: по модернизации, развитию финансового рынка, а также экономический совет. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин также преобразовал Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.
Помимо этого, президентским указом расформирована комиссия по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.
Подписанный документ отменил 69 президентских указов и распоряжений.