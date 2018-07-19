Свиридов встретился с жителями Свиблова по вопросу сноса гаражей

Фото: Портал Москва 24/Евгения Смолянская
Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями Свиблова, попросившими его решить проблему сноса гаражей для строительства общежития для мигрантов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он заявил, что изучит всю документацию, выпущенную по поводу сноса гаражей. Свиридов отметил, что это его профильный вопрос, поскольку он окончил университет по землеустройству.
На снос гаражей пожаловалась местная жительница, проживающая на Уржумской улице. По ее словам, на месте гаражей планируют построить здание контейнерного типа на 200 человек с семьями. "В холодных вагончиках люди будут пользоваться электричеством больше обычного, это пожароопасно", – добавила она.
Местные жители также опасаются, что появление общежития ухудшит криминогенную обстановку в районе.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
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