Эксперт объяснил, почему Минэнергетики США заинтересовали технологии и данные на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Министерство энергетики США интересует американское ядерное топливо, остатки которого все еще хранятся на Запорожской АЭС, заявил в беседе с радио КП бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

Эксперт считает, что все началось с сентября прошлого года, так как именно с того момента на АЭС присутствует миссия МАГАТЭ.

Заявления Минэнергетики США он сопоставил с тем, что Запорожская АЭС, еще находясь под контролем украинской стороны, начала использовать американское ядерное топливо Westinghouse, которое Штаты туда и поставляли.

"На станции, как я думаю, остался запас так называемого свежего топлива, который возбудившие все эти проблемы американцы хотят снова выудить себе. Документация может касаться именно поставок этого ядерного топлива", – объяснил Кузнецов.

Ранее Минэнергетики США предупредило российскую госкорпорацию "Росатом", что на Запорожской АЭС находятся американские технологии и техническая информация, которая подлежит экспортному контролю со стороны Штатов. В письме от ведомства указывается, что доступ без авторизации к данным является нарушением законодательства США.

До этого сообщалось, что РФ и МАГАТЭ наметили меры, которые позволили бы совершенствовать их взаимодействие на Запорожской АЭС. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что в ходе консультаций стороны обсудили и другие направления сотрудничества.

