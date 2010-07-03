В Госдуме оценили призыв США не пускать российские самолеты в Венесуэлу

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал некорректным призыв США всем странам последовать примеру Мальты, не пропустившей российские самолеты в Венесуэлу.

"Россия и другие страны имеют право использовать международное воздушное пространство в соответствии с правилами совершения полетов", – цитирует Швыткина RT.

Депутат отметил, что ни одно государство в одностороннем порядке не может вводить на полеты какие-либо ограничения.

Также он счел недопустимым намерение США устроить воздушную блокаду Венесуэлы.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолеты в Венесуэлу.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия "вмешалась" в дела Венесуэлы "без права на это". Такое мнение представитель американских властей сделал в эфире телеканала Mega TV.