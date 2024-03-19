США признали, что ВСУ теряют позиции из-за бездействия конгресса

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Вооруженные силы Украины в последние несколько месяцев теряют позиции на передовой из-за бездействия конгресса США по поводу выделения дополнительных средств Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

"Они борются за свою демократию, и мы знаем, что это значит", – уточнила она.

В связи с этим пресс-секретарь Белого дома вновь призвала конгресс оперативно согласовать запрос президента США Джо Байдена об оказании дополнительной финансовой помощи Украине.

Ранее стало известно, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон может в марте-апреле 2024 года вынести на голосование законопроект о новом бюджете, в том числе предусматривающем выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине.

По информации СМИ, Джонсон встречался с республиканцами в палате представителей, продвигающими идею нового двухпартийного проекта, который включает в себя помощь Киеву и Тель-Авиву. Спикер призвал доработать документ перед вынесением его на голосование.



США планируют выделить на помощь Украине более 1 млрд долларов