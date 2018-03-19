Международные наблюдатели признали законность выборов президента РФ в Крыму

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Выборы президента России в Крыму и Севастополе прошли на законных основаниях и без видимых нарушений. Об этом заявили международные наблюдатели.

"Выборы были прозрачными. Были организованы на высоком уровне, нарушений я не заметил", – сказал наблюдатель из Германии, глава фракции Левой партии в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер, передает ТАСС.

Он также отметил большое количество желающих проголосовать на избирательных участках.

Наблюдатели заверили, что их работе в регионе никто не препятствовал, в этом плане законы также соблюдались.

"Наблюдение прошло в рамках правил, были соблюдены все международные нормы и правила", – сказал наблюдатель из Италии Марко Марсили.

Ранее сообщалось, что на выборах в Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе из Израиля, Испании, Италии, Германии, Швеции, Кипра, Норвегии, Дании, Украины.

18 марта 2018 года жители Крыма и Севастополя впервые в истории выбирали президента России. Избирательные участки на полуострове открылись в 08:00 по московскому времени. Там могли проголосовать почти два миллиона избирателей. Всего в Республике Крым было открыто 1206 избирательных участков, а в Севастополе – 182 участка.

Крым и Севастополь в воскресенье также отмечали четырехлетие воссоединения с Россией. Полуостров стал частью РФ после референдума 16 марта 2014 года. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7 процента жителей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. 18 марта 2014 года президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.