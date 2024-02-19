Губернатор Херсонской области оценил демилитаризованную зону на Украине в 150–200 км

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Демилитаризованная зона на Украине по границе с Россией должна составлять не менее 150–200 километров. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Демилитаризованная зона несколько более широкая, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет "Точка-У", на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна", – сказал он.

Однако он тут же уточнил, что это лишь его мнение, поэтому точные параметры такой зоны будут определять компетентные в этом вопросе лица и организации.

Тем не менее важно, чтобы украинские тяжелые вооружения были настолько отодвинуты от границ РФ, чтобы применять их не было бы смысла, уверен Сальдо.

По словам Владимира Путина, демилитаризованная линия должна находиться на таком расстоянии от границ России, которое позволит обезопасить страну от обстрелов из дальнобойных орудий, поставляемых Киеву из-за рубежа.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что уход Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил Украины и назначение на данный пост Александра Сырского не изменят ход СВО на Украине.

Он уточнил, что спецоперация все равно будет продолжаться до достижения всех целей.

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