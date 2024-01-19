Французский политик назвал безумием резолюцию Европарламента о Венгрии

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает безумием резолюцию Европарламента (ЕП) с критикой Венгрии, сообщает RT.

Он назвал Евросоюз "бесчестной диктатурой", а также призвал скорее уничтожить эту структуру.

Политик напомнил, что Европарламент хочет лишить Венгрию европейских средств, поскольку это государство осмелилось принять закон о "национальном суверенитете".

Ранее депутаты ЕП призвали инициировать судебное разбирательство в отношении чиновников ЕК, которые решили разблокировать средства для Венгрии, чтобы заручиться ее поддержкой по финансированию Украины до 2027 года.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт наложит вето на собственное предложение по финансированию Украины, если Евросоюз откажется от этого проекта. По его словам, предложение Венгрии не предусматривает финансирование Украины с помощью средств бюджета Евросоюза или же через оформление общего кредита. При этом он подчеркнул, что помогать Киеву стоит из внебюджетных источников ЕС.

Премьер-министр Венгрии заявил, что его страна готова будет выплатить долю по проекту помощи Украине из собственного бюджета. То же самое, по его словам, может сделать каждая страна ЕС на основе своих экономических показателей.

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