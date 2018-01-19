Биткойн назвали проектом американских спецслужб

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Соучредитель "Лаборатории Касперского" и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что к созданию биткойна причастны американские спецслужбы. Об этом она указывает в презентации, подготовленной для лекции на открытии учебного центра в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге.
"Биткойн – проект американских спецслужб, который был создан для быстрого финансирования деятельности разведки США, Великобритании и Канады в разных странах мира", – цитирует Касперскую РИА Новости.
Как полагает Касперская, биткойн представляет собой "доллар 2.0", а его создатель, известный под псевдонимом Сатоши Накамото – на самом деле группа американских разработчиков криптосистем.
Также в презентации утверждается, что смартфоны способны следить за своими владельцами.
Биткойн – самая популярная криптовалюта в мире, первый ее запуск произошел 3 января 2009 года. Своего максимума биткойн достиг в декабре 2017 года – тогда он стоил 20 тысяч долларов. Сейчас он торгуется в районе 11 тысяч долларов.
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