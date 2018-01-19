Лукашевич прокомментировал идею Трампа о переносе переговоров по Донбассу

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о переносе переговоров по Донбассу из Минска. По мнению Лукашевича, после того, как Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, важно говорить не о месте, а о самой сути переговоров по урегулированию конфликта.

"Не о месте нужно вести речь, а о субстанции дальнейших переговоров, о возможности резкого изменения ситуации в связи с принятием закона о реинтеграции, который отрывает путь к военному конфликту и хоронит минские соглашения", − цитирует политика РИА Новости. "Мечтатели из Белого дома могут выбрасывать любые мысли, тем более, что США не участвуют в работе Контактной группы", − заявил Лукашевич.

Российский постпред при ОБСЕ также отметил, что, благодаря высокому уровню организации, Минск "устраивает всех" в качестве площадки для переговоров по Донбассу.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в столицу другого государства.