Пользователи обратили внимание на лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным

Фото: АР/Alexei Nikolsky

Интернет-пользователи обратили внимание на лицо жены президента США Дональда Трампа Мелании после рукопожатия с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео Мелания Трамп улыбается Путину, однако после рукопожатия резко меняет выражение лица. Некоторые СМИ написали, что после приветствия первая леди США выглядела испуганно, однако в соцсетях этому не поверили.

Пользователи отмечали, что Мелания Трамп всегда быстро меняет выражение лица, но испуганной она не выглядела.