ООН заявила США, что слежка за генсеком организации является нарушением обязательств

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ООН заявила Соединенным Штатам, что слежка за генеральным секретарем Антониу Гутерришем и коммуникациями других высокопоставленных лиц несовместима с обязательствами США. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы официально выразили принимающей стороне нашу обеспокоенность касательно недавних сообщений о том, что коммуникации генсека и других высокопоставленных представителей ООН подверглись слежке и вмешательству со стороны правительства ООН", – передает слова Дюжаррика РИА Новости.

Он добавил, что подобные действия несовместимы с условиями, которые закреплены за США в уставе ООН и конвенции по иммунитетам.

Ранее президент США Джо Байден поручил директору Национальной разведки США Эврил Хейнс провести оценку ущерба, который нанесла утечка секретных документов Пентагона.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, это позволит понять весь охват произошедшего.



Подозреваемого в связи с утечкой документов Пентагона оставили под стражей



