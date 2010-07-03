Володин назвал решение Медведева по нацпроектам эффективным

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В Госдуме одобрили решение главы правительства Дмитрия Медведева о реализации национальных проектов и госпрограмм, сообщают "Дни.ру".

Медведев подчеркнул, что реализация национальных проектов должна начинаться сразу же, как региональное правительство получает средства из бюджета, то есть в январе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение премьер-министра позволит эффективно их реализовать. Он отметил оперативность рассмотрения обращения депутатов к правительству.

"Теперь можно успеть многое сделать, дело – за регионами", – уточнил Володин.

14 марта депутаты обратились к главе правительства по вопросу реализации национальных проектов и предоставления межбюджетных трансфертов регионам. В частности, парламентарии пояснили, что в регионы ушли субсидии на 10 миллиардов рублей – это 1,6 процента от общего объема выделенных средств.

В 2019 году в стране началась реализация 12 национальных проектов. Их целью является повышение качества медобслуживания, развитие цифровой экономики, строительство дорог. Все это призвано улучшить жизнь россиян.