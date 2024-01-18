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Депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий назвал ложными статьи украинских СМИ о причастности российской стороны к блокаде на польско-украинской границе. Об этом сообщает "Радио 1".

"Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России", – отметил он.

Украинская пресса обвиняет Москву в причастности к блокаде Украины на польской границе, однако эти статьи представляют собой отражение риторики украинского президента Владимира Зеленского, указал Чарнецкий. По его словам, эти сообщения в СМИ лишь подтверждают узость мышления лидера Украины.

Ранее стало известно, что власти Польши утвердили соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады, которую начали польские дальнобойщики на трех погранпереходах с Украиной. Министр инфраструктуры страны Дариуш Климчак уточнил, что переговоры с протестующими велись в течение месяца.

В ноябре прошлого года перевозчики Польши развернули круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка – Шегини" на польско-украинской границе. Они призвали восстановить систему разрешений для украинских коммерческих водителей, приостановить действие лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после начала СВО.

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