Программа "Война и мир" с Андреем Норкиным стартовала на радио КП

Фото: Пресс-служба радио "Комсомольская правда"

Программа "Война и мир" с Андреем Норкиным вышла в эфир на радио "Комсомольская правда" во вторник, 17 ноября. Еженедельные выпуски будут посвящены политическим сражениям и миру вокруг нас.

"Когда каждый день – это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов, эмоции на грани фола, гости с олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир", – говорится в сообщении на сайте радиостанции.

Первый выпуск состоялся 17 ноября, слушайте программу каждый вторник в 18:00 по московскому времени.