Путин внес три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин внес на рассмотрение Народного Собрания Ингушетии трех кандидатов на пост главы республики.

Российский лидер предложил рассмотреть на данный пост заместителя председателя комитета Народного Собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, действующего главу республики РФ Юнус-Бека Евкурова и депутата Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Урусхана Хасановича, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Выборы руководителя республики пройдут 9 сентября. В Ингушетии выборы проходят путем голосования в региональных парламентах.