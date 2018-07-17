Трамп поддержал выводы американских спецслужб о вмешательстве РФ в выборы

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Президент США Дональд Трамп поддержал выводы спецслужб о вмешательстве России в американские выборы, сообщает "Газета.ру".

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство, могли быть и другие люди. И не было никакого сговора", – заявил он. Трамп добавил, что полностью верит американским спецслужбам и поддерживает их.

Ранее на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки американский лидер заявил, что в скандале с предполагаемым вмешательством в выборы виноваты обе стороны.

17 июля, во вторник, Трамп в своем микроблоге Twitter написал, что встреча с Путиным была удачнее, чем саммит НАТО. Это также вызвало критику в адрес президента США.