Высылку дипломатов прокомментировали в МИД Великобритании

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В начале следующей недели Национальный совет по безопасности Великобритании планирует обсудить "дальнейшие меры" после объявления МИД РФ о высылке из России 23 британских дипломатов.

"В свете прежнего поведения России, мы предвидели подобный ответ, и Национальный совет по безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить дальнейшие шаги", − цитирует заявление британского МИД РИА Новости. "Наш нынешний приоритет − позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию", − подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Великобритании.

Ранее МИД России объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов. Им было предписано покинуть Россию в течение недели. Также, по решению российских властей, деятельность Британского Совета была прекращена, а согласие на открытие Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге − отозвано.



Эти действия стали ответной мерой на высылку Лондоном 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором британские власти обвинили Россию.