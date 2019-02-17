Порошенко объяснил, почему Украина не может "прекратить стрелять"

Петр Порошенко заявил, что власти Украины не могут себе позволить прекратить военные действия на востоке страны. Говоря о ситуации в целом, глава государства высказал мнение о том, что "Украина сейчас – это история успеха".
"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", – сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости. Он также поблагодарил "европейских партнеров" за оказанную поддержку.
Ранее сообщалось, что охранник Порошенко во время Мюнхенской конференции по безопасности оттолкнул журналиста "России 1". Инцидент произошел в субботу, 16 февраля, когда журналисты пытались задать вопрос проходившему мимо украинскому лидеру. "Российским телеканалам мы интервью не даем", – заявил Порошенко. Охранник в это время удерживал руку журналиста с микрофоном.
На минувшей неделе парламент Украины внес изменения в Конституцию, прописав в ней курс на вступление в НАТО и Евросоюз. В частности, в основном законе Украины теперь будет прописана "необратимость европейского и евроатлантического курса Украины", а также "европейская идентичность украинского народа".
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