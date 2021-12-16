Страны ЕС продлят экономические санкции против России на полгода – СМИ

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Лидеры стран Евросоюза продлят экономические санкции против России на полгода. Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран на встрече лидеров ЕС.

"В контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на 6 месяцев, до 31 июля", – сказал источник.

Накануне участники саммита "Восточного партнерства" предупредили РФ о последствиях агрессии против Киева. Дипломатический источник в ЕС заявил, что лидеры выразили полную солидарность с Украиной, и ЕС подчеркнул, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для РФ.

Ранее помощники президентов РФ и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. По информации Белого дома, американская сторона выразила серьезную обеспокоенность наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной.

